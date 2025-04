Stand: 27.04.2025 14:00 Uhr 24.000 Menschen nutzten Nacht der Museen

Die Lange Nacht der Museen in Hamburg hat wieder viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Rund 24.000 Menschen nutzten laut Museumsdienst am Sonnabend die Angebote in über 50 Museen, Gedenkorten und Ausstellungshäusern. Besonders beliebt war die Glitzer-Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe. Tausende nutzten auch die Gelegenheit, das Museumsschiff Cap San Diego zu erkunden.

