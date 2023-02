Stand: 23.02.2023 06:57 Uhr 24-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der A25

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 25 in Höhe Nettelnburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Hamburger Polizei war der 24-Jährige am Mittwochabend auf ein Auto aufgefahren. Er stürzte und wurde dann von zwei nachfolgenden Autos überrollt. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Beteiligten an dem Unfall und die Eltern des 24-Jährigen.

