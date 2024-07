Stand: 25.07.2024 16:44 Uhr 24-Jähriger nach möglichem Tötungsdelikt verhaftet

Knapp einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einer Hamburger Obdachlosenunterkunft hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Es handelt sich um einen 24-Jährigen. Er wird verdächtigt, in einer Unterkunft in Hamm einen Bekannten so schwer verletzt zu haben, dass er wenige Tage später verstarb.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.07.2024 | 17:00 Uhr