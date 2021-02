2,2 Kilometer: Bau des Lärmschutztunnelns Altona beginnt Stand: 06.02.2021 07:34 Uhr Kaum ist in Stellingen Deutschlands breitester Autobahntunnel fertig, mit bis zu sieben Spuren pro Richtung, da geht es in Altona weiter.

Auf der A7 verlagern sich die Bauarbeiten Richtung Elbtunnel. Nach der Fertigstellung des Lärmschutzdeckels Stellingen, beginnt im März der Bau in Altona. Der A7-Tunnel Altona wird doppelt so lang wie der Tunnel in Stellingen: 2,2 Kilometer. Und laut dem Verkehrs-Staatssekretär aus Berlin, Enak Ferlemann, wird der Tunnel in Altona mehr querende Brücken haben, als der gerade fertiggestellte Tunnel. Ferlemann spricht von einer Riesen-Herausforderung. "Wir werden für Altona rund zehn Jahre brauchen. Und wir werden nicht darum herumkommen, die Autobahn an manchen Wochenenden komplett zu sperren", kündigt er an. Die ersten Sperrungen stehen schon sehr bald an. Ende Februar soll die A7 bei Altona für zwei Tage und Mitte März für drei Tage dicht gemacht werden.

Zerschnittene Stadtteile sollen zusammen wachsen

Durch die Lärmschutztunnel sollen laut der Politik zerschnittene Stadtteile wieder zusammenwachsen. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) betont: "Der Tunnel ist städtebaulich wichtig, weil er in das Zentrum hereinragt und eine historische Grünachse vom Altonaer Volkspark bis zur Elbe wiederherstellt."

Scheuer kommt zur Grundsteinlegung

Zur Grundsteinlegung des neuen Bauwerks Mitte März kommt auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Die Tunnel werden notwendig, weil die Autobahn auf acht Spuren - vier je pro Richtung - ausgebaut wird. Weil der Verkehr damit lauter wird, soll die A7 - als Lärmschutzmaßnahme - im Tunnel verschwinden. Der Altonaer Lärmschutztunnel soll 2.230 Meter lang werden, der in Schnelsen ist gut 560 Meter lang und der Stellinger Tunnel misst 960 Meter.

