2.160 E-Scooter in Hamburg: Bislang läuft's gut

Seit gut drei Wochen sind in Hamburg Elektro-Tretroller unterwegs. Laut Verkehrsbehörde läuft es bisher rund und gab keine größeren Zwischenfälle. Auf jeden Fall sind die E-Roller in der Hamburger Innenstadt präsent: Manchmal stehen sie mitten auf dem Gehweg, an eine Hauswand gelehnt oder im Pulk neben einem Fahrradständer.

E-Tretroller in Hamburg: Wenig Beschwerden NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.07.2019 14:00 Uhr Autor/in: Bert Beyers Seit rund drei Wochen sind in Hamburg E-Scooter verfügbar - inzwischen rund 2.100 E-Scooter von vier Anbietern. Laut Verkehrsbehörde gibt es bisher keine größeren Beschwerden.







Knapp über 2.100 E-Tretroller in Hamburg

2.160 Stück sind derzeit von vier Anbietern in Hamburg auf der Straße. Die Stadt hat mit den Anbietern vereinbart, dass jeder nur 1.000 Roller innerhalb des Rings 2 platzieren darf. Die Leihgebühren für die E-Tretroller liegen zwischen 15 und 20 Cent pro Minute.

Polizei kontrolliert Verstöße bei E-Roller-Fahrern

Der Betrieb der E-Scooter laufe gut, erklärte der Sprecher der Verkehrsbehörde, Christian Füldner. Bei der Polizei seien bisher keine größeren Beschwerden eingegangen. Vor einigen Tagen hat die Polizei E-Scooter-Fahrer kontrolliert und 15 Verstöße festgestellt. Dabei waren die Fahrer etwa über eine rote Ampel gefahren oder auf dem Gehweg unterwegs, was nicht erlaubt ist.

Für Fahrer gilt ein Mindestalter von 14 Jahren

Wer einen E-Scooter ausleihen will, muss zudem mindestens 14 Jahre alt sein. Bei Verstößen im Straßenverkehr werden die Roller-Fahrer wie Autofahrer behandelt - und nicht wie Fahrradfahrer. Das ist zum Beispiel bei der Promille-Grenze entscheidend.

E-Scooter werden nachts aufgeladen

Nachts werden die Elektro-Roller von den Anbietern eingesammelt, wieder aufgeladen und dann erneut im Straßenraum platziert.

