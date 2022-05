Stand: 19.05.2022 09:48 Uhr 21 Obdachlose im Winter auf Hamburgs Straßen gestorben

Im vergangenen Winter sind 21 Menschen in Hamburg auf der Straße gestorben. Weitere elf wohnungslose Menschen starben in Krankenhäusern. Diese Zahlen gehen aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken in der Bürgerschaft hervor. Todesursachen waren den Angaben zufolge unter anderem Lungenentzündungen und Herzerkrankungen. Die Linke forderte einen Umbau des Hilfesystems für Obdachlose. | Sendedatum NDR 90,3: 19.05.2022 10:00