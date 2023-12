21-Jähriger landet mit seinem Auto in der Außenalster Stand: 28.12.2023 08:31 Uhr Endstation Außenalster: Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Hamburg-Rotherbaum von der Straße abgekommen. Er landete mit seinem Wagen im Wasser.

Der 21-jährige Mann fuhr gegen 3 Uhr in der Nacht durch den Harvestehuder Weg, in Höhe der Alten Rabenstraße führt der relativ nah an der Außenalster entlang. Offenbar kam der Autofahrer dann von der Straße ab und landete mit dem Wagen in der kalten Außenalster. Das Auto versank laut eines Feuerwehrsprechers bis zum Dach im Wasser.

Fahrer bringt sich selbst in Sicherheit

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war nach Angaben des Sprechers zunächst unklar, ob sich noch eine Person in dem Wagen befindet. Um das abzuklären, sprangen ein Polizist und ein Feuerwehrmann in die kalte Alster. Sie stellten dann fest: Der Wagen war leer. Der 21-jährige Fahrer hatte sich offenbar selbst in Sicherheit bringen können.

Der Polizist und der Feuerwehrmann wurden wegen Unterkühlung behandelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Wagen aus der Alster ziehen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.12.2023 | 07:00 Uhr