Stand: 30.12.2022 06:00 Uhr 2022 wurden 200 Sprengsätze in Hamburg gefunden

In Hamburg sind in diesem Jahr mehr als 200 alte Granaten, Minen und Blindgänger gefunden worden. Laut Feuerwehr waren darunter neun Sprengbomben und 42 Handgranaten. Über 1.300 Weltkriegsbomben könnten demnach noch in der Stadt liegen. Die Fachleute warnen vor der Gefahr, die auch von kleineren Sprengkörpern ausgeht, auch weil die alte Munition zunehmend verrottet.

