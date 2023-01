Stand: 17.01.2023 17:50 Uhr 2022 in Hamburg weniger Geburten als im Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr sind 2022 in Hamburg die Geburtenzahlen zurückgegangen. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 23.475 Kinder bei 23.127 Geburten in der Hansestadt zur Welt, wie die Sozialbehörde am Dienstag mitteilte. 2021 waren es 25.499 Kinder bei 25.004 Geburten. Trotz des Rückgangs lägen die Zahlen aber weiterhin auf einem hohen Niveau, hieß es. Die meisten Geburten meldeten die Asklepios Klinik Altona, das Katholische Marienkrankenhaus, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Asklepios Klinik Barmbek sowie das Albertinen Krankenhaus.

