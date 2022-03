Stand: 29.03.2022 19:00 Uhr 20.000 Ukrainer sind in Hamburg angekommen

Etwa 20.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind schon nach Hamburg gekommen - 3.000 von ihnen wurden in andere Bundesländer weiter verteilt. Laut Innenbehörde kommen in der Stadt etwas weniger Menschen an, am Montag waren es 500 Menschen. Vor zwei Wochen kamen täglich noch etwa 1.000. Hamburg hat die Plätze in den städtischen Unterkünften in den vergangenen Wochen ausgebaut, um 8.700 mehr. | Sendedatum NDR 90,3: 29.03.2022 19:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.03.2022 | 19:00 Uhr