Stand: 26.08.2023 10:22 Uhr 20 Jugendliche geraten am Jungfernstieg aneinander

Erneut gab es eine gewalttätige Auseinandersetzung am Jungfernstieg in Hamburg. 20 Jugendliche waren dort gegen 4.30 Uhr am Samstagmorgen aneinandergeraten. Bei dem Streit wurde offenbar ein junger Mann niedergestochen. Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus. Die Polizei hat 14 Jugendliche in Gewahrsam genommen. Auch Beamtinnen und Beamte mit Maschinenpistolen waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.08.2023 | 10:00 Uhr