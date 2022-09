Stand: 08.09.2022 19:45 Uhr 20 Jahre Lehrstellenatlas Hamburger Osten

Der Lehrstellenatlas Hamburger Osten hat am Donnerstag sein 20-Jähriges Bestehen gefeiert. Die Broschüre hilft Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. In der aktuellen Ausgabe finden sich mehr als 1.000 Ausbildungsplätze in 350 Unternehmen. Die Broschüre kostet nichts und wird an Schulen und Jugendeinrichtungen verteilt. Es gibt auch eine Online-Version unter www.billenetz.de/lsa. Der Lehrstellenatlas ist ein Projekt des Vereins Arbeit und Leben und wird von der Sozialbehörde gefördert. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 08.09.2022 18:00

