Stand: 10.11.2024 17:46 Uhr 2. Fußball-Bundesliga: HSV-Frauen gewinnen 3:0 in Ingolstadt

In der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen hat der Hamburger SV am Sonntag mit 3:0 in Ingolstadt gewonnen. Zur Halbzeit führten die Damen aus Hamburg bereits mit 1:0. In der Tabelle belegen die HSV-Frauen nun Platz vier.

