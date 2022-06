Stand: 22.06.2022 13:13 Uhr 2. Fußball-Bundesliga: Erste Spieltage genau terminiert

Der Hamburger SV muss am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison am Sonntag, 17. Juli, um 13.30 Uhr bei Eintracht Braunschweig antreten. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der beiden ersten Spieltage hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch veröffentlichte. Der FC St. Pauli muss zum Auftakt bereits am Sonnabend, 16. Juli, um 13 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg ran. Am zweiten Spieltag bestreiten Hannover 96 und der FC St. Pauli das Samstagabendspiel um 20.30 Uhr, der HSV empfängt Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr). | Sendedatum NDR 90,3: 22.06.2022 16:30