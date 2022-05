19 Verletzte bei Brand in Altenheim in Groß Borstel

Stand: 04.05.2022 06:23 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel ist am Dienstagabend in einem Alten- und Pflegeheim ein Feuer ausgebrochen. 19 Bewohnerinnen und Bewohner wurden verletzt, 10 von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden - eine Person schwebt noch in Lebensgefahr.