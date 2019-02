Stand: 09.02.2019 07:36 Uhr

19-Jähriger soll Säugling misshandelt haben

Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt ist ein junger Vater festgenommen worden, der einen Säugling misshandelt und lebensgefährlich verletzt haben soll. Der 19-Jährige sitzt jetzt wegen versuchten Totschlags im Untersuchungsgefängnis, wie NDR 90,3 am Sonnabend berichtete.

Kinderarzt entdeckt Verletzung

Mitte Januar hatte ein Kinderarzt bei einer U-Untersuchung festgestellt, dass der wenige Wochen alte Junge lebensgefährlich verletzt war. Er ließ den Säugling deshalb sofort in ein Krankenhaus einweisen. Kurz darauf begannen umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission, die teilweise verdeckt geführt wurden, um herauszufinden, wer für die Verletzungen verantwortlich ist. Am Donnerstag suchten die Ermittler die Eltern in Eidelstedt auf und konfrontierten sie mit den Vorwürfen. Nach den Vernehmungen wurde der 19 Jahre alte Vater des Kindes festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seinen Sohn zwischen Weihnachten und Mitte Januar in zwei Fällen misshandelt und schwer verletzt zu haben. Der Vater kam in Untersuchungshaft. Der kleine Junge ist inzwischen wieder gesund und unter Aufsicht des Jugendamtes.

