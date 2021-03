17-Jährige dreht in Hamburg Handy-Video und stürzt von Dach Stand: 15.03.2021 07:55 Uhr In Hamburg sind am Sonntag zwei jugendliche Mädchen schwer verletzt worden. Eine 16-Jährige stürzte in Barmbek aus dem zweiten Stock, eine 17-Jährige verunglückte in Hausbruch.

Die 17-Jährige wollte nach Polizeiangaben offenbar ein Internet-Video auf dem Dach eines Einfamilienhauses im Striepenweg drehen. Als sie sich dabei mit einer Freundin auf dem Flachdach filmte, verlor sie den Halt und stürzte plötzlich ab. Das Mädchen fiel etwa drei Meter tief auf eine Terrasse. Sie kam mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus.

Zuvor war eine 16-Jährige in Barmbek-Süd aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock gestürzt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Laut Polizei soll es in der Wohnung in der Von-Essen-Straße zuvor einen Streit gegeben haben. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Die Jugendliche brach sich ein Bein und zog sich Rückenverletzungen zu, Lebensgefahr besteht aber nicht.

