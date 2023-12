Stand: 28.12.2023 18:28 Uhr 1,6 Millionen: Spenden-Rekord für Hamburger Spendenparlament

Das Hamburger Spendenparlament hat in diesem Jahr über 1,6 Millionen Euro verteilt - ein Rekord. Mit dem Geld unterstützte der Verein nach eigenen Aussagen 81 Projekte. Vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligen Vierteln Hamburgs profitierten demnach von der Unterstützung des Vereins. In den vergangenen 27 Jahren hat das Spendenparlament noch nie mit so viel Geld so viele Projekte gefördert wie in diesem Jahr.

