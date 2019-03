Stand: 30.03.2019 09:13 Uhr

16-Jähriger vor einfahrende U-Bahn gestürzt

Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend am U-Bahnhof Horner Rennbahn ins Gleisbett gestürzt. Er hatte Glück im Unglück: Als ein Zug der Linie U2 einfuhr, rettete er sich in einen Schutzraum - und kam glimpflich davon. Einsatzkräfte befreiten ihn und brachten ihn mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

16-Jähriger rettet sich in Hohlraum

Der Jugendliche hatte nach Polizeiangaben mit zwei Freunden am Gleis rumgealbert und war gestolpert. Wenige Sekunden später fuhr die U-Bahn ein. Der 16-Jährige konnte sich zwischen Bahnsteigkante und Bahn in einen Hohlraum rollen. Dort zogen ihn alarmierte Rettungskräfte später heraus. Der Jugendliche kam mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch und einer Platzwunde am Kopf in eine Klinik. Ein Seelsorger kümmerte sich um die Freunde, die den Sturz mit angesehen hatten.

