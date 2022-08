Stand: 02.08.2022 17:37 Uhr 16-Jähriger löst mit Schüssen Polizeieinsatz aus

In Barmbek hat ein 16-Jähriger am Dienstagmittag mit einer Schreckschusswaffe einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Schütze saß am Fenster einer Wohnung in der Fuhlsbütteler Straße und feuerte in die Luft. Auf Menschen hatte er nach Angaben der Polizei nicht gezielt. Die Einsatzkräfte haben inzwischen die Waffe beschlagnahmt. | Sendedatum NDR 90,3: 02.08.2022 17:30

