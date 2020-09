Stand: 16.09.2020 11:03 Uhr - NDR 90,3

16-Jährige bei Feier gestorben: Polizei nimmt Mann fest

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 16-Jährigen auf einer Privatfeier in Hamburg-Winterhude hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, der Jugendlichen Betäubungsmittel verabreicht oder zum Gebrauch überlassen - und damit leichtfertig ihren Tod verursacht zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der 18 Jahre alte Beschuldigte vor einen Haftrichter kommen soll.

Todesursache noch nicht geklärt

Videos 3 Min 16-Jährige stirbt auf Party in Winterhude Auf einer privaten Feier in Hamburg-Winterhude ist ein 16-jähriges Mädchen kollabiert und verstorben. Laut Polizei sollen auf der Feier Alkohol und Ecstasy konsumiert worden sein. 3 Min

Allerdings ist immer noch unklar, woran das Mädchen in der Nacht zum vergangenen Sonntag genau gestorben war. Das Ergebnis einer Obduktion liegt immer noch nicht vor.

Die Polizei geht davon aus, dass die 16-Jährige auf der Feier Alkohol und Ecstasy konsumiert hatte und daraufhin kollabiert sei. Der herbeigerufene Notarzt hatte das Mädchen nicht mehr wiederbeleben können. Sie starb noch vor Ort.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

Der 18-Jährige soll die Partywohnung verlassen haben, als die 16-Jährige kollabiert war. Zivilfahnder nahmen ihn am Dienstagnachmittag in der Wohnung eines Freundes in der Lohbrügger Landstraße fest. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. In diesem Fall könnte aber auch das mildere Jugendstrafrecht greifen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Weitere Informationen Drogentote in Hamburg: Höchster Stand seit knapp 20 Jahren 81 Menschen sind im vergangenen Jahr in Hamburg an den Folgen von Drogenkonsum gestorben. Damit erreicht die Zahl in der Hansestadt den höchsten Stand seit knapp 20 Jahren. (15.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.09.2020 | 11:00 Uhr