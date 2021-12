1,5 Tonnen Kokain: Drei mutmaßliche Schmuggler gefasst Stand: 22.12.2021 17:34 Uhr Schlag gegen das organisierte Verbrechen in Hamburg: Beamte von Polizei und Zoll haben drei mutmaßliche Drogenschmuggler verhaftet.

Die Verhaftungen haben mit einem Drogenfund aus dem Januar 2020 zu tun. Wie NDR 90,3 erfahren hat, sollen die Beschuldigten den Schmuggel von 1,5 Tonnen Kokain organisiert haben. Offenbar sind sie auch Teil eines größeren Schmugglerrings. Die 42, 49 und 56 Jahre alten Männer wurden laut Zoll schon vor einer Woche verhaftet - jetzt sitzen sie im Untersuchungsgefängnis.

Hinweise aus Portugal

Auf die Schliche kam die Zollfahndung ihnen durch Hinweise aus Portugal. Dort war das Kokain auf einer Jacht vor der Küste gefunden worden. Die Besatzung hatte die Drogen von Brasilien aus über den Atlantik nach Europa gebracht. Sie waren verpackt in 82 Sporttaschen.

AUDIO: Kokainschmuggel: Drei Männer verhaftet (1 Min) Kokainschmuggel: Drei Männer verhaftet (1 Min)

In Hamburg klickten die Handschellen

Die beiden Schmuggler an Bord der Jacht wurden schon in diesem Jahr zu langen Haftstrafen verurteilt. Weil die europäischen Behörden in solchen Fällen eng zusammenarbeiten, ergab sich schnell eine Spur nach Hamburg. Dort klickten jetzt die Handschellen. Der Zoll spricht von einem "nicht alltäglichen Schlag" gegen das organisierte Verbrechen. Die Behörden ermitteln in dem Fall weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 22.12.2021 | 17:00 Uhr