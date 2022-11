Stand: 02.11.2022 21:13 Uhr 15-Jährige möglicherweise missbraucht - Suchaktion in Lohbrügge

In einem Waldstück in Lohbrügge hat es am Mittwochabend eine größere Suchaktion gegeben. Dort soll eine 15-Jährige am Abend möglicherweise überfallen und sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei durchsuchte das Gebiet am Wasserturm. Die Jugendliche kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

