15-Jährige im Stadtpark vergewaltigt: Urteile werden verkündet Stand: 27.11.2023 17:44 Uhr Vor drei Jahren soll eine 15-Jährige im Stadtpark von mehreren jungen Männern vergewaltigt worden sein. Nach langem Prozess wird das Hamburger Landgericht am Dienstag die Urteile für zehn Männer verkünden. Sie waren damals zwischen 16 und 20 Jahre alt.

Eineinhalb Jahre hat die Kammer über den Fall verhandelt, wegen des Alters aller Beteiligten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 96 Zeuginnen und Zeugen wurden angehört.

Anwälte fordern Freisprüche

Und es deutet sich an, dass in jener Septembernacht 2020 manches doch anders war, als es zunächst schien. Die Anwälte der jungen Männer haben sogar Freisprüche verlangt. "Das war eine unglückliche Nacht - für alle," deutet ein Verteidiger auf Nachfrage an, und ein anderer sagt: "Was da passiert ist, war menschlich sicher gruselig. Strafrechtlich sieht es anders aus."

Offenbar keine Gewaltspuren

Fest steht, dass neun Angeklagte in einzelnen Gruppen mit der 15-Jährigen in einem Gebüsch waren und es dort zu sexuellen Handlungen kam. Offenbar gab es aber keine Gewaltspuren. Und so stellte sich die Frage, ob die Männer den Zustand des Mädchens ausgenutzt haben.

Jugendstrafen gefordert - teilweise auf Bewährung

Die 15-Jährige soll nach einer Party auf der Stadtparkwiese betrunken gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft geht von sexuellen Übergriffen aus. Ein Angeklagter soll für drei Jahre ins Gefängnis, das hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer verlangt. Für acht weitere Männer hat sie ebenfalls Jugendstrafen gefordert, zwischen 15 Monaten und drei Jahren. Allerdings sollen nicht alle ins Gefängnis. Fünf Angeklagte sollen vorerst noch einmal Bewährung bekommen.

