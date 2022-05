15-Jährige im Stadtpark vergewaltigt: Elf junge Männer angeklagt Stand: 09.05.2022 20:28 Uhr Im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Vergewaltigung einer 15-Jährigen müssen sich ab Dienstag elf Männer vor einer Jugendkammer am Landgericht Hamburg verantworten.

Zehn der Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sollen die Jugendliche im Stadtpark sexuell missbraucht haben. Einem elften Angeklagten werden Beihilfe sowie Herstellung jugendpornografischer Inhalte und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Er soll das Geschehen mit einem Smartphone gefilmt haben. Diesen Vorwurf erhebt die Staatsanwaltschaft auch gegen einen der zehn Hauptangeklagten, der zudem die Handtasche mit Wertsachen des Mädchens gestohlen haben soll.

Alkoholisiertes Mädchen mehrfach missbraucht

Die 15-Jährige hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 19. September 2020 eine Party auf der Festwiese des Stadtparks besucht. Stark alkoholisiert sei sie am späten Abend auf einen der Angeklagten getroffen. Er habe sie in ein Gebüsch geführt. Dort seien drei weitere Angeklagte hinzugekommen. Die Männer hätten die Jugendliche teilweise unter Anwendung von Gewalt missbraucht. Danach sei die 15-Jährige noch zwei Mal in das Gebüsch geführt und jeweils von anderen Angeklagten vergewaltigt worden.

Sperma-Spuren als Beweismittel

Der jüngste Angeklagte war erst 16, als das Mädchen im Stadtpark missbraucht wurde. Er ist der einzige, der wegen der Vorwürfe mehrere Wochen in Untersuchungshaft saß. Von neun Tätern wurde Sperma gefunden. Die DNA-Spuren seien ein Beweis, so die Staatsanwaltschaft.

Wird Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen?

Es ist ein komplexer Fall. Zwei Mal pro Woche wird das Gericht verhandeln - und das bis Ende dieses Jahres. Möglicherweise wird die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen, weil die Angeklagten zum Tatzeitpunkt Jugendliche und Heranwachsende waren.

Und es gibt ein Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehr als 100 Internetnutzer, die zur Selbstjustiz gegen die mutmaßlichen Vergewaltiger aufgerufen hatten. Auch ihnen drohen Strafen.

