Stand: 21.09.2020 17:58 Uhr - NDR 90,3

15-Jährige im Stadtpark missbraucht: Polizei sucht Zeugen

Nach einem sexuellen Übergriff im Hamburger Stadtpark sucht die Hamburger Polizei Zeugen. Eine 15-Jährige war dort am Wochenende offenbar von anderen Jugendlichen missbraucht worden.

Freunde aus den Augen verloren

Das Mädchen war am Samstagbend mit Freunden in den Stadtpark gegangen, um dort zu feiern. Um kurz nach 23 Uhr verlor sie die anderen jedoch aus den Augen. Als sie weiter ging, traf sie in der Nähe auf eine andere Gruppe, die sie nicht kannte. Die mindestens fünf Jugendlichen hielten die 15-Jährige auf.

Kurze Zeit später wurde sie in einem Gebüsch von den Jugendlichen missbraucht. Die 15-Jährige wandte sich an Passanten und bat um Hilfe. Nähere Angaben dazu machte die Polizei nicht - um das Mädchen zu schützen und aus ermittlungstaktischen Gründen.

Fünf dunkel gekleidete Jugendliche

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die die fünf Jugendlichen in der Nacht zu Sonntag im Stadtpark gesehen haben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 040 4286-56789 oder bei jeder Dienststelle abgegeben werden.

