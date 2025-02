Stand: 03.02.2025 07:07 Uhr 15 Hamburger Delegierte bei CDU-Bundesparteitag in Berlin

Insgesamt 15 Delegierte aus Hamburg nehmen am Montag am Bundesparteitag der CDU in Berlin teil. Sie erhoffen sich ein starkes Signal vom Parteitag für den weiteren Wahlkampf. Christoph Ploß, der auf Platz 1 der Hamburger Bundestagswahlliste steht, sagte dem NDR, für Hamburg seien besonders die Themen Wirtschaft und Bekämpfung der illegalen Migration wichtig. Der Hafen- und Logistikstandort dürfe im internationalen Wettbewerb nicht weiter zurückfallen. Zudem müssten die Grenzen gesichert werden, weil sonst die gesellschaftliche Akzeptanz für die notwendige Zuwanderung von Fachkräften noch weiter verloren ginge.

