137 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenzwert steigt leicht auf 68,7

Stand: 03.10.2021 12:00 Uhr

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonntag 137 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind acht Neuinfektionen mehr als am Sonntag vor einer Woche, aber fünf weniger als am Sonnabend.