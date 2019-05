Stand: 06.05.2019 13:51 Uhr

14-Jährige vergewaltigt? Angeklagter widerspricht

Vor dem Hamburger Landgericht ist seit Montag ein 43-jähriger Mann angeklagt, weil er eine 14-Jährige vergewaltigt haben soll. Er hatte das Mädchen im Oktober 2017 frühmorgens vor einem Club auf dem Hamburger Kiez kennengelernt. Zu Prozessbeginn bestritt er die Vorwürfe.

Kokain und Wodka

Er soll die 14-Jährige in seinem Auto mitgenommen und sie in Altona-Altstadt in dem Fahrzeug missbraucht haben. Zuvor soll er mit dem Mädchen erhebliche Mengen Wodka getrunken und Kokain genommen haben. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch, Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weitere Straftaten.

Der 43-Jährige stellte das Geschehen am Montag als einvernehmlichen Sex dar. "Sie hat zu keinem Zeitpunkt angedeutet, dass sie keinen Geschlechtsverkehr wollte", erklärte der Verteidiger des 43-Jährigen. In der Erklärung räumte der Mann auch ein, mit dem Mädchen zuvor in seinem Auto Wodka getrunken und Kokain konsumiert zu haben.

Die 14-Jährige habe erwachsen gewirkt

Auch dass er den Wagen ohne Führerschein fuhr und beim Ausparken ein anderes Auto beschädigte, gestand der Angeklagte. Er will allerdings nicht gewusst haben, dass das Mädchen minderjährig war. Die 14-Jährige habe auf ihn erwachsen gewirkt.

Der Angeklagte ließ auch erklären, er sei zunächst von drei erwachsen wirkenden Frauen vor einem Club angesprochen worden. Sie hätten ihn gefragt, ob er Kokain hätte. Er habe ja gesagt, und eine der Frauen sei bei ihm eingestiegen.

Am Arm ins Auto gezogen?

In einer polizeilichen Videovernehmung, die vor Gericht gezeigt wurde, erklärte die 14-Jährige dagegen, der Angeklagte habe sie und ihre beiden Freundinnen am Morgen angesprochen und sie allein am Arm in sein Auto gezogen. Er sei einfach losgefahren. Nach dem Konsum von Wodka und Kokain habe er sie im Laderaum des Kastenwagens vergewaltigt. Dann sei der Angeklagte im Auto eingeschlafen, und sie habe flüchten und um Hilfe rufen können.

Das Gericht hat weitere Verhandlungstermine bis zum 4. Juni angesetzt.

