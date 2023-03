Stand: 08.03.2023 19:30 Uhr 14 Hamburger bei Special Olympics World Games dabei

Der Countdown läuft: Am Donnerstag in 100 Tagen beginnen die Special Olympics World Games. Aus Hamburg nehmen 14 Sportlerinnen und Sportler daran teil. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet in diesem Jahr in Berlin statt. Das Hamburger Trio Verena Senger, Tom Krohn und Stefan Schlehan ist bei den Weltspielen im deutschen Hockeyteam dabei. Sportsenator Andy Grote (SPD) bekam am Mittwoch eine sogenannte Gastgeber-Urkunde übereicht. Hamburg empfängt vor den Spielen die Special Olympics-Delegation aus Guadeloupe.

