Stand: 23.04.2022 17:52 Uhr 1.300 Menschen bei Hamburger Demo gegen russischen Krieg

In Hamburg haben am Sonnabend erneut Hunderte Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Laut Polizei zogen rund 1.300 Teilnehmende durch die Innenstadt. Der Demonstrationszug vom Rathausmarkt bis zum ukrainischen Generalkonsulat an der Außenalster sei friedlich verlaufen. | Sendedatum NDR 90,3: 23.04.2022 18:00

