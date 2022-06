Stand: 24.06.2022 15:28 Uhr 1.300 Frauen bei der Zonta International Convention 2022 in Hamburg

Das Frauennetzwerk Zonta engagiert sich weltweit für Gleichberechtigung und die Stärkung der Frauenrechte. Rund 1.300 Mitstreiterinnen werden am Wochenende bei der Zonta International Convention 2022 in Hamburg erwartet. Am Freitag findet im Rathaus ein Empfang zu Ehren der mehr als 100 Jahre alten Vereinigung statt. Im CCH geht es vier Tage lang beim internationalen Zonta-Treffen darum, die Situation der Frauen zu verbessern. Die wichtigsten Themen in Hamburg sind Gewalt gegen Frauen und Kinderehen. | Sendedatum NDR 90.3: 24.06.2022 14:00

