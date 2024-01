Stand: 29.01.2024 19:42 Uhr 130 Menschen bei Lehrer-Demo in der Innenstadt

Unter dem Motto "Schluss mit Prekär!" haben Lehrkräfte aus der Hamburger Erwachsenenbildung am Montag in der Innenstadt für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Dem Aufruf der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) folgten nach eigenen Angaben 130 Menschen. Die Demonstrierenden zogen vom Sitz der Grünen-Fraktion in der Burchardstraße zur SPD-Fraktion am Rathausmarkt. Sie forderten eine bessere Bezahlung sowie eine soziale Absicherung vor allem für die arbeitnehmerähnlichen Lehrkräfte an der Volkshochschule und bei privaten Trägern.

