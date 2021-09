13. Hamburger Klimawoche: Klimaschutz als Gesundheitsschutz Stand: 16.09.2021 17:57 Uhr

Klimawoche in Pandemie-Zeiten, das heißt diesmal: Klimawoche möglichst viel im Freien. Rund um die Katharinenkirche geht es los, aber auch am Fähranleger Teufelsbrück, auf dem Gut Karlshöhe und im Park am Kraftwerk Bille. Der zentrale Anlaufpunkt der Klimawoche ist diesmal mobil: das rollenden Tiny-House namens "Ferdinand" tourt durch Hamburg.

Schirmherr Eckart von Hirschhausen

Für Schirmherr Eckart von Hirschhausen ist Klimaschutz auch Gesundheitsschutz. "Weil wir lange die Klimathemen viel zu abstrakt verhandelt haben, so als wäre es eine Frage von Atmosphärenchemie, Eisbären und Meeresspiegel. Dabei geht es ganz konkret um Hitze, um neue Erkrankungen, um das was unseren Körper wirklich beeinträchtigt."

Mehr als 200 Veranstaltungen

Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde, sagt Hirschhausen. "Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns." Bis zum 26. September stehen insgesamt 225 Veranstaltungen auf dem Programm. Viele davon werden auf der Internetseite www.klimawoche.de live übertragen.

AUDIO: Start der 13. Hamburger Klimawoche (1 Min) Start der 13. Hamburger Klimawoche (1 Min)

