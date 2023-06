125 Jahre Altonaer Rathaus: Feier mit Blick hinter die Kulissen Stand: 17.06.2023 11:59 Uhr Altonas Rathaus feiert heute den 125. Geburtstag. Das weiße Haus zwischen Palmaille und Elbchaussee war ursprünglich ein Bahnhof. Am Nachmittag kann man hinter die Kulissen schauen.

Das Gebäude ist in vieler Hinsicht einmalig. Der Prachtbau im Stil der Neo-Renaissance war einmal Altonas Bahnhof. Ab 1844 rollten von hier Dampfloks nach Kiel. Dann wurde er zum Rathaus umgebaut - und 1898 eröffnet, was jetzt gefeiert wird. An der Südseite kann man noch alte Torbögen des Bahnhof erkennen.

Erst Bahnhof dann Rathaus

Seit 125 Jahren ist das weiße Haus nun Sitz von Verwaltung und Politik, erst preußisch, ab 1937 hamburgisch. Zum Jubiläum lädt Altonas Bezirksversammlung für Sonnabend ein. Vier ehemalige Bezirksamtsleiter führen registrierte Gäste zu ihrem Lieblingsplatz im Rathaus. Ein Bläserquartett spielt vom weißen Balkon, ab 17 Uhr wird eine Torte angeschnitten und abends südamerikanisch getanzt. Zudem gibt es eine Lesung im Standesamt, ein Ort, in den nur wenige Heiratswillige vordringen. Es zählt zu den fünf beliebtesten Standesämtern Deutschlands. Wegen Personalmangels bietet es für 2023 nur 420 Termine für die Trauung an. Alle Details zum Programm sind im Internet unter www.hamburg.de/altona/125-jahre-rathaus zu finden.

