1.200 weitere Fahrradstellplätze an Hamburgs Bahnhöfen Stand: 18.02.2021 08:36 Uhr 1.200 neue Fahrradstellplätze an Hamburgs U- und S-Bahnhöfen: Das ist die Bilanz des vergangenen Jahres für das sogenannte Bike + Ride.

Die Stellplätze werden auch häufiger genutzt. Die Auslastung stieg von 77 auf 88 Prozent. Hamburgs rot-grüner Senat baut das Angebot aus, um mehr Pendlerinnen und Pendler anzulocken. In diesem Jahr sollen nochmal 1.900 Stellplätze dazukommen, zum Beispiel in Poppenbüttel, Ohlsdorf und Neugraben.

AUDIO: Bike + Ride: 1.200 neue Radstellplätze in Hamburg (1 Min)

Lars Pochnicht, der Radexperte der SPD-Bürgerschaftsfraktion, sagte: "Wir sind auf einem richtig guten Weg - und voll im Plan." Das Ziel von 28.000 Radstellplätzen in Hamburg werde bald erreicht. Rosa Domm, die Expertin der Fraktion der Grünen ergänzte: "Wir arbeiten an einem Rundum-Sorglos-Paket für alle Radlerinnen und Radler." Dazu zählen auch 270 Schließfächer für Helme oder Fahrradjacken. Nur bei einem Vorhaben wird hinter dem Senatsziel für 2025 hergehinkt: Noch ist erst ein Viertel der Stellplätze überdacht, in einigen Jahren soll es die Hälfte sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.02.2021 | 09:00 Uhr