Stand: 03.03.2023 14:56 Uhr 120 Parkplätze mit Ladesäulen für Carsharing-Nutzer am Airport

Am Hamburger Flughafen haben seit Freitag 120 Parkplätze eine Ladesäule für Elektro-Autos. Sie sind gedacht für das Carsharing-Angebot "Hamburg Switch" der Hochbahn, also für die Autos von Sixt, Miles und Share Now. Laut Senat ist das der größte Ladepark für Carsharing-Autos in ganz Europa.

