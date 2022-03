100.000 Euro für flüchtende Studenten und Wissenschaftler Stand: 01.03.2022 07:16 Uhr Die Hamburger Wissenschaftsbehörde hat kurzfristig 100.000 Euro für flüchtende Studierende und Wissenschaftler aus der Ukraine bereit gestellt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine wirkt sich auch auf den internationalen Wissenschaftsaustausch aus.

Wir haben eine ganz klare Haltung, sagt Helmut Dosch, Chef von DESY, einem Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Wir beenden jede wissenschaftliche Zusammenarbeit mit russischen Forschungsorganisationen, so Dosch. Kooperationsprojekte werden aufs Eis gelegt.

Wissenschaftler sind bedroht

Damit folgt DESY in Bahrenfeld der Vorgabe des Bundesforschungsministeriums. Demnach sollen Projekte mit Russland gestoppt werden. Die Situation der russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sei katastrophal, so Dosch, da sich mehr als 4.000 von ihnen in einem offenen Brief gegen den Krieg ausgesprochen haben. Das gilt als Landesverrat.

DESY-Gästehäuser für ukrainische Angehörige

Aktuell beschäftigt DESY laut Dosch 100 russische und 20 ukrainische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die Familien ukrainischer Mitarbeitenden werde DESY in seinen Gästehäusern Platz schaffen.

XFEL - Russland zweitgrößter Partner

Die Situation beim European XFEL, dem größten Röntgenlaser der Welt ist etwas komplizierter. An diesem Projekt sind insgesamt Länder beteiligt, Russland ist nach Deutschland mit 27 Prozent der zweitgrößte Partner. Derzeit laufen Gespräche darüber, wie es mit dieser Partnerschaft weitergehen soll - womöglich wird auch sie auf Eis gelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.03.2022 | 07:00 Uhr