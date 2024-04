100.000 Euro Schmerzensgeld nach antisemitischer Attacke in Hamburg

Stand: 05.04.2024 15:17 Uhr

Schon vor dem aktuellen Gaza-Krieg hat es in Hamburg immer wieder Kundgebungen gegen Antisemitismus gegeben, so auch im September 2021. Ein Jugendlicher hatte dabei einen jüdischen Demonstranten attackiert und schwer am Auge verletzt. Jetzt muss der Angreifer seinem Opfer 100.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.