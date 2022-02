"Solidarität mit der Ukraine": 1.000 Teilnehmende bei Demo in Hamburg Stand: 25.02.2022 17:25 Uhr Wegen dem russischen Angriff auf die Ukraine gehen heute erneute hunderte Menschen in der Hamburger Innenstadt auf die Straße. Zum Protest auf dem Hachmannplatz sind rund 1.000 Menschen gekommen.

Die Demonstration startete um 16 Uhr und ist noch bis 18 Uhr auf dem Hachmannplatz angesetzt. Im Anschluss soll der Protestzug unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine" zum Rathausmarkt ziehen, wo die Kundgebung gegen 19.30 Uhr enden soll.

Redner fordern harte Sanktionen gegen Russland

Vor Ort sind viele "Stop Putin"- und Friedensplakate zu erkennen. Zwischen den Demonstrantinnen und Demonstranten wehen viele blau-gelbe Ukraine-Flaggen. Auch viele Menschen, die keine Freunde oder Verwandte in der Ukraine haben, zeigen sich solidarisch. Viele der Rednerinnen und Redner fordern harte Sanktionen aus dem Westen.

AUDIO: Ukraine-Angriff: Demonstration am Hamburger Hauptbahnhof (1 Min) Ukraine-Angriff: Demonstration am Hamburger Hauptbahnhof (1 Min)

"Fridays for Future" sagte eigene Demonstration ab

Die Klimabewegung "Fridays for Future" hatte ihre für heute geplante Demonstration in Hamburg abgesagt und rief stattdessen dazu auf, sich am Nachmittag einer Friedenskundgebung am Hachmannplatz anzuschließen. "Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben wir uns entschieden, unsere Demo abzusagen. Stattdessen werden wir uns einer Friedensdemonstration anschließen", schrieben die Veranstalter auf Twitter.

Auch Jugendorganisationen und Parteien riefen zur Demo auf

Die Demonstration gegen den russischen Angriff wird unter anderem von der ukrainischen Diaspora und weiteren Organisationen veranstaltet. Auch die Hamburger Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP riefen zu der Kundgebung auf.

Demo und Mahnwache vor dem Konsulat

Videos 2 Min Proteste vor russischem Generalkonsulat nach Ukraine-Angriff Demonstranten brachten vor der russischen Vertretung am Feenteich ihre Empörung über die Kriegshandlungen zum Ausdruck. 2 Min

Bereits am Mittwoch und Donnerstag gab es Kundgebungen in Hamburg gegen den russischen Angriff. Vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation auf der Uhlenhorst demonstrierten mehrere Hundert Menschen für Frieden. In der Nacht zu Freitag gab es auch eine Mahnwache.

Blumen vor dem ukrainischen Konsulat

Vor dem ukrainischen Generalkonsulat drückten Menschen ihre Anteilnahme aus. Auf der Treppe und am Geländer zum Eingang wurden Blumen niedergelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.02.2022 | 17:00 Uhr