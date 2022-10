100 Jahre Herbertstraße: Heute für alle geöffnet Stand: 02.10.2022 14:20 Uhr Die Herbertstraße feiert ihren 100. Geburtstag. Deshalb haben heute zwischen 10 und 18 Uhr auch Frauen und Jugendliche Zutritt.

Üblicherweise ist der Zutritt zur Herbertstraße auf St. Pauli für Frauen und Kinder verboten. Zum 100. Geburtstag jedoch steht die Herbertstraße für einen Tag allen offen. Es gibt eine Ausstellung mit Informationen, Einblicken rund um die wohl berühmt-berüchtigste Straße Hamburgs und zum Thema Sexarbeit sowie Führungen durch die Herbertstraße. Dazu Lesungen, Konzerte und eine Präsentation historischer Sexspielzeuge. Am frühen Nachmittag herrschte viel Andrang, auch viele Frauen zeigten sich interessiert.

Nazis stellten Sichtblenden auf

Die Herbertstraße ist kaum mehr als 60 Meter lang. Seit Beginn der Bebauung im 19. Jahrhundert hat sie sich von einer kleinen Ansammlung mehrerer Prostitutionsstätten hin zu einem der bekanntesten Straßenstriche des Landes entwickelt. Zur Zeit des Nationalsozialismus galt ein striktes Verbot von Prostitution - mit Ausnahme der Herbertstraße, an deren beiden Zugängen damals Sichtblenden errichtet wurden.

Zutritt sonst nur für Männer

Die dort an den Sperrblenden angebrachten Schilder wurden in den 70er-Jahren auf Wunsch der Prostituierten durch den Hinweis ergänzt: "Zutritt für Männer unter 18 und Frauen verboten!". Heute bieten in dem Straßenbereich inmitten der Amüsiermeile von St. Pauli nach Angaben des Berufsverbands für erotische und sexuelle Dienstleistungen etwa 250 Menschen Sex an.

