Stand: 23.12.2018 15:11 Uhr

100. Geburtstag: Hamburg erinnert an Helmut Schmidt

Hamburg hat des 100. Geburtstags seines Ehrenbürgers Alt-Kanzler Helmut Schmidt mit einer Mittagsandacht in der Hauptkirche St. Michaelis gedacht. Vor knapp 400 Menschen würdigten unter anderem die Präsidentin der Bürgerschaft, Carola Veit, und die Helmut-und-Loki-Schmidt-Stiftung am Sonntag die Verdienste des Menschen, Politikers und Staatsmannes Schmidt, der im November 2015 kurz seinem 97. Geburtstag gestorben war. Veit nannte Schmidt einen klugen Mann "mit unbestreitbaren Verdiensten und Fähigkeiten, der schnörkellos sagt, wo es lang geht".

100 Jahre Helmut Schmidt Doku & Reportage - 23.12.2018 23:35 Uhr Autor/in: Jon Mendrala Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Prominente Weggefährten wie Peer Steinbrück, Theo Sommer und Hans-Jochen Vogel erinnern sich an den SPD-Politiker.







4,71 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stempel im Hamburger Rathaus

Vor der Andacht hatte unter großem Andrang im Rathaus ein Sonderpostamt geöffnet, das Sonderbriefmarken mit dem Konterfei des Alt-Kanzlers verkaufte. Nur heute, an Schmidts Geburtstag, können Briefmarken- und Schmidt-Fans noch bis 17 Uhr im Hamburger Rathaus den exklusiven Geburtstagsstempel auf ihre 70-Cent-Schmidt Briefmarke bekommen. Der Andrang war am Sonntagvormittag schon groß und Bürgerschaftspräsidentin Veit stempelte persönlich die Briefmarken. Schmidt sei nicht nur Kanzler und Hamburger Ehrenbürger gewesen, so Veit, sondern sei für viele ein Grund gewesen, sich für Politik zu interessieren und wählen zu gehen.

Schmuckausgaben und Ersttagsbriefe

Die Post hat vier Millionen Stück der Sonderbriefmarke gedruckt. Sie zeigt den Kanzler Schmidt in Schwarzweiß, ernst in die Ferne schauend. In dem Sonderpostamt im Rathaus gibt es heute Schmuckausgaben, Ersttagsbriefe und Numisbriefe, die auch die Schmidt-Münze enthalten. Stefan Herms, Vorstand der Helmut-und-Loki-Schmidt-Stiftung, bezeichnete Schmidt bei der Andacht im Michel als "Kanzler, der die Globalisierung verstand und ihre politische Eingehung mit auf den Weg brachte, bevor der Begriff überhaupt in der öffentlichen Debatte aufkam".

Schmidt zu Ehren: Andacht und Briefmarke NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.12.2018 08:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Hamburgs Ehrenbürger Helmut Schmidt wäre heute 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird er mit einer Orgel-Andacht im Michel geehrt - und mit einer Sonderbriefmarke.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Briefmarke für Loki Schmidt im März 2019

Dieter Stefan, Leiter des Sonderpostamts, kündigte sogleich ein weiteres Sonderpostamt an, womöglich auf dem Gelände der Universität Hamburg: Am 1. März komme eine Briefmarke von Loki Schmidt heraus, ebenso wie von der Hamburg Universität, die nächstes Jahr beide 100 Jahre alt würden.

Die Sonderbriefmarke für Helmut Schmidt hatte Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) indes bereits am 7. Dezember im Rathaus präsentiert. "Helmut Schmidt ist die politische Persönlichkeit, die Deutschland Gewicht in der Welt verschafft hat", sagte Scholz. Es sei mehr als verdient, ihn nach der Zwei-Euro-Münze im Januar nun mit einer Sonderbriefmarke zu ehren.

Kleine Gruppe im Schmidt-Haus

Ab Januar gibt es zudem die Möglichkeit, in kleinen Gruppen das Privathaus der Schmidts zu besichtigen. Dort ist alles noch so, als wäre der Kanzler gerade vom Schachbrett aufgestanden.

Den Abschluss der offiziellen Schmidt-Feierlichkeiten bildet dann Ende Februar ein Festakt mit prominenten Rednern in der Elbphilharmonie. Im Hamburger Rathaus und in der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung läuft derzeit außerdem die Fotoausstellung "100 Jahre in 100 Bildern".

Helmut Schmidt: Ein Rundgang durch das Haus

















Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2018 | 18:00 Uhr