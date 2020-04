Stand: 30.04.2020 16:48 Uhr - NDR 90,3

1. Mai in Hamburg: 38 Versammlungen genehmigt

In Hamburg sind für Freitag, den Tag der Arbeit, bislang 38 Versammlungen genehmigt worden. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings strenge Auflagen und die Zahl der Teilnehmenden ist stark begrenzt. Juristischen Streit gibt es immer noch darüber, ob Rechtsextreme in Harburg demonstrieren dürfen.

Bundesverfassungsgericht als letzte Instanz

Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte am Mittwoch die Entscheidung der Behörden bestätigt, den geplanten Aufmarsch der rechtsextremen Partei "Die Rechte" in Harburg unter dem Motto "Zuwanderung bewirkt Sozialabbau: Gegen die rote und die goldene Internationale - heraus zum 1. Mai!" zu verbieten. Gegen diese Entscheidung hatten die Anmelder juristische Schritte eingeleitet und noch heute soll das Hamburger Oberverwaltungsgericht in dem Fall entscheiden.

Beide Seiten, die Anmelder der rechten Demo und die Hamburger Innenbehörde, hatten bereits vorab angekündigt, bei einer Niederlage bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen. Sollte die rechte Kundgebung in Harburg tatsächlich stattfinden dürfen, wird mit zahlreichen Gegendemonstrierenden gerechnet. Die Hamburger Polizei erklärt, auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Auch auf Aktionen von Kleingruppen und nicht angemeldete Kundgebungen wie üblich am 1. Mai.

Versammlungen mit wenigen Teilnehmenden

Bislang wurden lediglich Versammlungen mit bis zu 25 Teilnehmenden erlaubt, darunter mehrere Mahnwachen des Hamburger Bündnis gegen Rechts. Auch die Omas gegen Rechts und der Deutsche Gewerkschaftsbund planen kleinere, stationäre Kundgebungen. Auch eine größere linke Demo mit 250 Teilnehmern, die am Freitagabend über die Reeperbahn ziehen wollte, wurde untersagt. Die Organisatoren kündigten bereits an, dennoch auf die Straße zu gehen.

