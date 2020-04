Stand: 29.04.2020 17:01 Uhr - NDR 90,3

1. Mai: Rechte Demo in Hamburg bleibt verboten

Die Demonstration von Rechtsextremen in Hamburg-Harburg am 1. Mai bleibt verboten. Das Verwaltungsgericht bestätigte am Mittwoch die Entscheidung der Behörden. Der Veranstalter war gerichtlich gegen die Verbotsverfügung vorgegangen.

Trotz Corona: Mehr als 40 1. Mai-Demos angemeldet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.04.2020 16:00 Uhr Trotz Corona-Pandemie sind mehr als 40 Versammlungen zum 1. Mai in Hamburg angemeldet worden. Ingmar Schmidt über die ersten genehmigten Mai-Demos in Hamburg.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bislang sind am 1. Mai in Hamburg sechs Versammlungen von der Polizei genehmigt worden. Und das trotz der Corona-Pandemie und der deswegen geltenden Abstandsregelungen und Ausgangsbeschränkungen. 33 weitere Kundgebungen werden noch geprüft. Dazu werden Kooperationsgespräche geführt, in denen es um die Zahl der Teilnehmenden, den Veranstaltungsort und mögliche Auflagen geht, um den geforderten Mindestabstand einzuhalten, teilte die Polizei mit.

1. Mai: Vier Versammlungen bereits untersagt

In vier Fällen wurden Versammlungen bereits untersagt, da laut Polizei aufgrund der zu erwartenden Teilnehmerndenzahl der Infektionsschutz nicht gewährleistet werden könnte. So seien etwa Versammlungen mit mehreren Hundert Teilnehmenden angemeldet oder Örtlichkeiten gewählt worden, die für die Einhaltung von Mindestabständen ungeeignet seien, so die Polizei.

Rechte Demo in Harburg verboten

In zwei Fällen lag die Angelegenheit beim Verwaltungsgericht. Die Hamburger Polizei hatte den Aufzug linksgerichteter Demonstrierender unter dem Titel "Wer lebt eigentlich von deiner Miete? Kapitalismus raus aus den Häusern!" sowie zum anderen um einen Aufmarsch der rechtsextremen Partei "Die Rechte" in Harburg unter dem Motto "Zuwanderung bewirkt Sozialabbau: Gegen die rote und die goldene Internationale – heraus zum 1. Mai!" verboten. Daraufhin waren die Anmelder vor Gericht gezogen.

Jetzt ist klar: Die Rechtsextremen dürfen in Harburg keine Kundgebung abhalten. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hatte bereots vorher angekündigt, die rechte Demo in jedem Fall verhindern und dabei durch alle Instanzen gehen zu wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2020 | 16:00 Uhr