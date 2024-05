Stand: 27.05.2024 12:14 Uhr 1. FC Köln trennt sich von Trainer Timo Schultz

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und Trainer Timo Schultz werden ihre Zusammenarbeit in der 2. Fußball-Bundesliga nicht fortsetzen. Dies teilte der Club am Montag mit. Der Vertrag des 46-Jährigen endet am 30. Juni 2024. Schultz, der zuvor beim FC Basel und beim FC St. Pauli Trainer war, sagte: "Da wir unser großes Ziel - den Klassenerhalt - nicht erreicht haben, bin ich der Meinung, dass es konsequent und richtig ist, dass jemand anderes einen Neuanfang startet."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.05.2024 | 12:00 Uhr