Stand: 06.04.2024 20:32 Uhr Elbtower: Mitglieder der AG Ost stellen Ideen für Nutzung vor

Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe ruhen die Bauarbeiten am Elbtower seit fünf Monaten. Ein Bündnis aus Kulturschaffenden und Gewerbetreibenden aus dem Hamburger Osten hat am Sonnabend neue Visionen für die leerstehenden Räume vorgestellt. Die Mitglieder der AG Ost stellen sich eine Nutzung durch Sport, Handwerk, Kunst, Musik und Erinnerungsarbeit vor. Sie hatten unter dem Motto "Euer Ruin ist unser Gewinn" zum Austausch an die Baustelle geladen. Kleine Kunstaktionen sollten zeigen, wie der Elbtower neu belebt und laut den Veranstaltern zu einem Ort für alle werden könnte.

