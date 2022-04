Stand: 13.04.2022 20:54 Uhr Und jetzt? Ukrainerinnen im Norden

In der neuen Reihe begleitet NDR Info geflüchtete Frauen aus der Ukraine, die nach Norddeutschland gekommen sind. Was sie hier erleben, wie sie sich fühlen und welche Herausforderungen auf sie zukommen, lesen Sie regelmäßig hier.

NDR Info Reporterinnen und Reporter befassen sich in dem Langzeitprojekt intensiv mit dem Schicksal der Frauen, begleiten sie über mehrere Monate bei ihrem Leben in Norddeutschland. Wie lernen sie Deutsch? Finden sie Arbeit? Leben sie sich ein und wie gehen sie mit den immer neuen Schreckensmeldungen um, die sie aus der Ukraine erreichen? Wie begegnen ihnen die Norddeutschen? Gibt es auch hier Sorgen, wie diese Herausforderung zu meistern ist? Was läuft gut, wo gibt es Kritik?