Familie Novakova: Endlich ein Deutschkurs für Anastasija Stand: 06.10.2022 18:21 Uhr Tetyana Novakova und ihre Tochter Anastasija sind direkt nach Beginn des Ukraine-Krieges nach Hamburg geflohen. Die Reporterinnen Lea Eichhorn und Isabelle Wildberger begleiten sie für ein NDR Info Langzeitprojekt bei ihrem Leben in Norddeutschland. Hier der Blog dazu.

Blog #9 - Ein Deutschkurs für Anastasija

Seit fünf Monaten lernt Tetyana Novakova Deutsch. Als sich ihre Tochter Anastasija auch bei der Caritas für einen Sprachkurs anmelden wollte, wurde sie wegen ihrer Bewegungsstörung abgelehnt. Timo Spiewak erklärt: "Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung haben keinen Anspruch auf einen Kurs. Wir wollen ihnen aber trotzdem Zugang zu der Sprache ermöglichen."

Nun bietet die Caritas seit September mit Unterstützung der Amalie Sieveking-Stiftung auch einen Kurs für Menschen mit Behinderung an. Zweimal je Woche treffen sich die Teilnehmenden. "Ich finde meinen Deutschkurs sehr gut", sagt Anastasija - auf Deutsch.

Tränen bei Gedanken an die Ukraine

In ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Georg kocht Tetyana Novakova gern Borschtsch. Rote Beete, Weißkohl, Karotten – die Ukrainerin musste erst einmal mit den deutschen Zutaten experimentieren, damit ihr Gericht so schmeckt wie zu Hause. Für die Rote-Beete-Suppe hat jede ukrainische Familie ihr eigenes Rezept. "Der Geruch von Borschtsch erinnert mich immer an die Ukraine", sagt sie und zwinkert. "Ich kann nicht ohne Tränen in den Augen über die Ukraine reden", gesteht sie mit einem traurigen Lächeln.

Blog #8 - Sechs Monate Krieg in der Ukraine

An den 24. Februar kann sich Tetyana Novakova noch gut erinnern. Sie denkt an das unruhige Aufwachen im 1.800 Kilometer entfernten Tscherkassy an diesem Morgen und zeigt auf ihr Handy: Ihr erwachsener Sohn Bogdan hatte frühmorgens bereits unzählige Male angerufen. Als sie ihn erreichte, sagte er: Der Krieg hat begonnen. Es sei wie ein Schock gewesen, erzählt Tetyana heute. "Ich habe in den Nachrichten den zerstörten Flughafen von Kiew gesehen. Ich habe verstanden, dass es wirklich passiert, obwohl es nicht sein kann. Ich habe verstanden, dass der Krieg da ist."

Ihre Tochter Anastasija sitzt neben ihr: Die 22-Jährige ist seit einer Viruserkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen. Seit zwölf Jahren kümmert sich Tetyana sich in Vollzeit um sie. Als im Februar der Krieg beginnt und es jeden Tag Bombenalarm gibt, können die beiden wegen des Rollstuhls nicht wie die anderen in den Keller flüchten, da er nicht barrierefrei ist. Sie harren in ihrer Wohnung aus, zwischen den Türrahmen auf einer Matratze, und können nur hoffen, nicht getroffen zu werden. Nach kurzer Zeit wird klar: So kann es nicht weitergehen.

AUDIO: Ukrainerinnen im Norden: Tetyana Novakova blickt auf den Kriegsbeginn zurück (4 Min) Ukrainerinnen im Norden: Tetyana Novakova blickt auf den Kriegsbeginn zurück (4 Min)

Hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges

Trotz der Blockaden schaffen sie es mit einem Zug von Tscherkassy in der Zentralukraine über Lwiw und schließlich nach Hamburg. Eine Freundin holt sie an der polnischen Grenze ab und nimmt sie erstmal bei sich zu Hause auf. Als sie in Hamburg-Eidelstedt aus dem Auto steigen, fühlen sie sich, als wäre ein tonnenschweres Gewicht von ihnen abgefallen. "Wir hatten das Gefühl, dass die Flucht ewig dauert, wir sahen kein Ende", sagt Tetyana Novakova.

Mit ihren Gedanken ist sie seit ihrer Ankunft in Norddeutschland täglich bei ihrem Sohn, ihren Eltern und Verwandten. Besonders heute, am 24. August, sechs Monate nach Beginn des Krieges und am ukrainischen Unabhängigkeitstag macht sie sich große Sorgen um ihre Liebsten in der Ukraine. "Wir können nichts machen, nur hoffen und beten. Das ist alles, was wir machen können. Wir warten einfach darauf, dass der Krieg zu Ende geht, dass wir uns alle wiedersehen und in die Arme schließen können."

Blog #7 - Gedanken über eine Rückkehr in die Ukraine

Zurückzukehren - darüber denkt sie jeden Tag nach, erzählt Tetyana Novakova. "Jeder aus der ukrainischen Community beginnt den Tag mit Nachrichten: Was passiert in der Ukraine, was ist neu, was ist los? Wir verstehen natürlich, dass es momentan unmöglich ist, nach Hause zu gehen - aber wir träumen alle davon und sprechen immer wieder darüber", erzählt die Ukrainerin. Fünf Monate ist es her, dass sie ihr Zuhause verlassen hat.

"Ich kann manchmal nachts nicht schlafen und schaue aus dem Fenster. Dann träume ich davon, dass ich wieder meine alte Umgebung sehe. Ich möchte gerne die Wände in meiner alten Wohnung in der Ukraine berühren können. Ich vermisse mein Zuhause sehr."

Die Familie ihres Sohnes lebt momentan in der Nähe der ukrainischen Grenze in der Slowakei. Ihr 29-jähriger Sohn Bogdan, der selbst in der Ukraine geblieben ist, schätzt die Lage in der Ukraine als zu unsicher für Frau und Kinder ein. Sie treffen sich deshalb wann immer möglich an der Grenze. Eine Zerreißprobe für die junge Familie, die auch Tetyana in Hamburg bewegt: "Meine Schwiegertochter möchte gerne nach Hause. Aber Bogdan ist dagegen, weil es pro Tag drei bis vier Mal Bombenalarm gibt."

"Meine Tochter kann nicht vor den Raketen fliehen"

Auch für Tetyana Novakova und ihre 22-jährige Tochter Anastasija ist das einer von vielen Gründen, warum sie ihre nahe Zukunft erstmal in Hamburg planen. "Meine Tochter ist nicht mobil", erklärt die Mutter. Anastasija ist seit einer Virus-Erkrankung im Kindesalter auf einen Rollstuhl angewiesen. "Sie kann nicht einfach mit mir zusammen vor Raketen fliehen und sich im Keller verstecken. Wir können deswegen nicht mal ernsthaft darüber nachdenken, zurückzukehren. Es wäre schön - aber ich weiß, dass wir uns hier integrieren und unsere Zukunft hier aufbauen müssen."

Um hier eine Perspektive zu haben, will Tetyana Novakova so schnell wie möglich besser Deutsch lernen. Sie besucht bereits einen Kurs. Kommende Woche steht ihre erste Prüfung an.

Blog #6 - Tägliche Lebenszeichen aus der Heimat

Auf den ersten Blick geht es Tetyana Novakova und ihrer Tochter Anastasija gut. Seit rund vier Monaten ist Hamburg die neue Heimat der beiden Ukrainerinnen. Langsam kommen sie in Deutschland an. Sie haben eine eigene Wohnung im Stadtteil St. Georg und versuchen, ein Stück Alltag aufzubauen, die neue Sprache zu lernen. Trotz aller positiver Entwicklungen bei ihrem Neubeginn in Norddeutschland bleiben die Sorgen um die Familie, die im Krieg zurückgeblieben ist.

VIDEO: Ukrainische Geflüchtete: Lebenszeichen aus der Heimat (2 Min)

Jeden Tag telefoniert Tetyana mit ihrem Sohn Bogdan. Täglich berichtet er seiner Mutter und seiner Schwester vom Alltag im Krieg in ihrem Heimatland: Der 29-Jährige arbeitet als Priester in der Ukraine. Im Osten des Landes leistet er humanitäre Hilfe für Geflüchtete. Jeden Tag erlebt er die russischen Angriffe in Tscherkassy. Er ist in die Wohnung seiner Mutter gezogen, um näher bei den Großeltern zu sein. "Manchmal kann ich es nicht glauben, wenn er zeigt, wie die Umgebung aussieht. Nach dem Raketenfeuer sind die Häuser und die Erde überall zerstört. Wenn ich ihn nicht erreichen kann, so wie vor einer Woche als er in Schetone war, dann mache ich mir viele Sorgen, dann habe ich große Angst um ihn", sagt Tetyana Novakova.

AUDIO: Ukrainerinnen im Norden: Tetyana Novakova sorgt sich um ihre Familie (4 Min) Ukrainerinnen im Norden: Tetyana Novakova sorgt sich um ihre Familie (4 Min)

Erinnerungen an das Leben vor dem Krieg

Bogdan hat ein enges Verhältnis zu seiner Schwester. Per Videotelefon zeigt er Anastasija ihr Zimmer, das immer noch so aussieht wie früher. Es ist vier Monate her, dass sie sich das letzte Mal getroffen haben. "Ich bin traurig und vermisse euch“, sagt er. Dann ist es Zeit, aufzulegen. "Wir lieben dich sehr. Du bist der Beste für mich!", sagt seine Mutter.

Was ihnen nach dem Telefonat bleibt, sind Fotos als Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg. Tetyana und Anastasija klicken sich durch Bilder aus längst vergangenen Tagen. Auf einem Foto sitzen Tetyana und Bogdan auf einer Bank in der Sonne. Tetyana hat eine Sonnenbrille auf, Bogdan eine schwarze Mütze. Auf einem anderen Bild umarmt der Bruder seine Schwester, beide strahlen in die Kamera. Es sind Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit vor dem Krieg, die ihnen in der aktuellen Situation ein wenig Trost und Hoffnung spenden, genau wie das tägliche Lebenszeichen von Bogdan.

Blog #5 - Hoffnung auf einen EU-Beitritt der Ukraine

Die Ukraine will Mitglied der Europäischen Union werden. Was in Brüssel debattiert wird, beschäftigt auch die Ukrainerinnen im Norden. Tetyana und Anastasija Novakova sind seit bald vier Monaten in Hamburg und haben sich eingelebt. Trotzdem wacht Tetyana manchmal nachts auf, weil sie weinen muss, erzählt sie. Der Krieg habe ihr Leben komplett verändert. "Es gibt Krieg, weil die Ukraine ein demokratisches Land sein wollte und nicht mehr im Schatten Russlands existieren wollte", sagte sie. "Der Preis, den die Ukraine mit diesem Krieg zahlt, um zu Europa zu gehören, sollte eigentlich nicht so hoch sein."

AUDIO: Ukrainerinnen im Norden: Tetyana Novakova hofft auf EU-Beitritt (3 Min) Ukrainerinnen im Norden: Tetyana Novakova hofft auf EU-Beitritt (3 Min)

Fast jeden Tag telefonieren Tetyana und Anastasija Novakova mit ihrer Familie in der Heimat. Die große Mehrheit sei für eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union, erzählt sie. Die 50-Jährige hofft, dass sich die Ukraine bei einem Beitritt Deutschland als Vorbild nimmt und "toleranter zu Menschen mit Behinderungen wird oder die Barrierefreiheit ausbaut."

Blog #4 - Hilfe von der ukrainischen Community

Die Türen der U-Bahn öffnen sich. Tetyana Novakova schiebt den Rollstuhl ihrer Tochter Anastasija auf den Bahnsteig. Mit dem Fahrstuhl geht es nach oben. Für Anastasija ist die Barrierefreiheit etwas, das sie an Hamburg schätzt. "Mir gefällt sehr gut, dass hier alles zugänglich ist, für Menschen wie mich, im Rollstuhl", sagt Anastasija Novakava.

Die beiden geflüchteten Ukrainerinnen sind auf dem Weg zur Ausländerbehörde. Bisher sind sie mit einer vorläufigen Aufenthaltserlaubnis hier. Heute möchten Mutter und Tochter eine sicherere und längerfristige Perspektive bekommen. "Wenn wir diese Aufenthaltserlaubnis bekommen, ist das für mich noch ein weiterer Schritt, uns hier in Hamburg zu integrieren", sagt Tetyana Novakova.

VIDEO: Mutter und Tochter aus der Ukraine dürfen in Hamburg bleiben (2 Min)

Anträge ausfüllen, Dokumente übersetzen – überhaupt einen Termin bei der Behörde zu bekommen ist schwer. Hilfe bekommen die beiden von engagierten Menschen aus der ukrainischen Community in der Hansestadt. Eine von ihnen ist Halyna Roshchyna, die beim Dolmetschen hilft. "Deswegen danke ich Gala, dass sie mit uns heute herkommen konnte. Ich habe immer wieder Sorgen wegen der Sprachbarriere. Deswegen bin ich immer unsicher, wenn es darum geht, einen Termin wahrzunehmen, wenn ich alleine bin."

Deutsch-ukrainischer Verein baut Brücken

Viel Unterstützung haben Tetyana Novakova und ihre Tochter seit ihrer Ankunft in Hamburg auch von Florina Malso erhalten. Sie kam vor 23 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland und engagiert sich für einen deutsch-ukrainischen Verein: "Wir haben uns tatsächlich nur übers Internet, Facebook-Kommunikation kennengelernt. In den letzten Jahren haben wir immer versucht, die Menschen mit Behinderung in der Ukraine zu unterstützen."

Seit Beginn des Krieges steht Florina Malsos Telefon kaum noch still. Unzählige Menschen melden sich mit ihren Fragen bei ihr: Es geht um Unterkünfte, Unterlagen für die Krankenkasse oder eine Aufenthaltserlaubnis. Besonders hilfreich sei es, erklärt Malso, dass sie sowohl Deutsch als auch Ukrainisch spreche und sich zudem mit dem Behördensystem auskenne. "Wir können koordinieren und beraten, orientieren, begleiten. So bauen wir die Brücken zwischen der Stadt und den Geflüchteten auf", sagt Malso.

Um den vielen Menschen und ihren Fragen gerecht werden zu können, hat ihr Verein gemeinsam mit anderen Organisationen den deutsch-ukrainischen Hilfsstab gegründet. Zurzeit kümmert sich Malso in Vollzeit um die Geflüchteten. Sie will damit weitermachen, so lange, wie es notwendig ist.

Sicherheit für die kommenden Monate

Tetyana und Anastasija Novakova sind heute einen Schritt weiter. Freudestrahlend kommen sie aus der Ausländerbehörde heraus. "Uns wurde gesagt, dass wir berechtigt sind zwei Jahre in Deutschland zu bleiben. Das gibt uns ein Gefühl der Sicherheit und wir müssen uns nicht mehr fragen, was morgen passieren könnte", sagt Tetyana Novakova.

Stolz zeigen sie ihre Pässe. Darin prangt jetzt ein neuer, großer Aufkleber. Tetyana macht ein Foto davon und schickt es gleich ihrem Sohn, der in der Ukraine geblieben ist.

Blog #3 - Der Deutschkurs

Tetyana Novakova sitzt in einem Unterrichtsraum der Caritas in Hamburg-St. Georg. Die blonden Haare hat sie zu einem Zopf im Nacken gebunden. Vor ihr liegen ihr Schreibblock und ein Kugelschreiber. Heute ist der zweite Unterrichtstag des Integrationskurses. Die Ukrainerin erklärt ihre Motivation: "Ich möchte mich mit den Menschen, die hier so viel für mich getan haben, unterhalten können. Und eine Arbeit finden. Um mich als vollwertige Person dieser Gesellschaft zu fühlen, muss ich die Sprache lernen."

700 Unterrichtsstunden muss Tetyana Novakova absolvieren und am Ende eine Prüfung bestehen. Mit dem Zertifikat kann sie sich dann zum Beispiel für Jobs bewerben. Der Deutschkurs dauert etwa neun bis zwölf Monate.

Tetyana Novakovas Tochter Anastasija kann wegen ihrer Behinderung nicht mit ihrer Mutter zusammen an diesem Kurs teilnehmen. Sie hat eine Bewegungsstörung und kann nicht selbstständig schreiben. Bald soll es aber auch für sie einen Kurs geben, sagt Timo Spiewak von der Caritas Hamburg: "Wir sind guter Dinge, zeitnah einen Kurs für sie zu finden, den wir aus Spenden finanzieren." Bis es soweit ist, übt die 50-Jährige mit ihrer Tochter zu Hause weiter. Überall in der Wohnung haben sie kleine bunte Kärtchen mit Wörtern aufgehängt und zusätzlich mit Material aus dem Internet gelernt.

AUDIO: Tetyana Novakova: Endlich Deutsch lernen (4 Min) Tetyana Novakova: Endlich Deutsch lernen (4 Min)

Bombardierung der Heimat - Sorge um den Sohn

Während die beiden Frauen ihr Leben in Norddeutschland organisieren, sind sie in Gedanken ständig zu Hause in der Ukraine. Tetyana Novakova erzählt, erst am Tag zuvor habe es in ihrer Heimatregion Tscherkassy in der Zentralukraine wieder Bombenalarm gegeben. Am meisten Sorgen macht sie sich aber um ihren Sohn, der sich im Westen des Landes aufhält: "Mein Sohn unterstützt die humanitäre Hilfe. Er fährt momentan in die Regionen Butscha und Irpin und die sind alle vermint. Ich mache mir große Sorgen um ihn! Ich weiß nie, ob er lebendig zurückkommt oder nicht."

Am Tag zuvor hatte ihr Sohn Geburtstag. Er ist 29 Jahre alt geworden. Gerne hätte die Familie wie gewohnt zusammen gefeiert. Stattdessen haben sie lange am Telefon gesprochen - und in Erinnerungen geschwelgt. An die Zeit, bevor der Krieg ihr Leben auf so dramatische Weise verändert hat.

Blog #2 - Die Anmeldung in Hamburg

Drei Wochen liegt die Flucht von Tetyana und Anastasija Novakova zurück. Seitdem leben Mutter und Tochter in Hamburg. Nun steht der Termin zur Anmeldung bei der Ausländerbehörde an. Dabei geht es nicht nur um eine Formalität, sondern um ein weiteres Stück Sicherheit. Tetyana ist aufgeregt: "Für uns ist der Termin sehr wichtig, weil wir nach der Anmeldung Sicherheit haben werden. Rechte für Anastasija. Für uns wird mehr oder weniger klar, wo wir stehen." Nach der Anmeldung kann sie zum Beispiel klären, wie viel Sozialhilfe und welche Art von medizinischer Hilfe sie für Anastasija erwarten können. Die 22-Jährige sitzt im Rollstuhl.

Begleitet werden Mutter und Tochter von zwei Mitarbeiterinnen der Wohnstiftung, in der sie derzeit leben. Der Termin verläuft problemlos, alle erforderlichen Infos und Unterlagen liegen vor. Schon nach 40 Minuten verlassen die Frauen das Amt wieder. Tetyana strahlt; von Bekannten hatte sie gehört, der Termin können Stunden dauern. Auch Anastasija ist erleichtert. Bei einem ähnlichen Termin in der Ukraine hatte die junge Frau für Fotos ganz ruhig und gerade sitzen müssen, was ihr schwer fiel. "Deswegen hatte Nastja große Sorge, aber das hat alles gut geklappt", berichtet ihre Mutter.

AUDIO: Tetyana und Anastasija: Die Anmeldung beim Amt (3 Min) Tetyana und Anastasija: Die Anmeldung beim Amt (3 Min)

Der Bruder von Anastasija ist immer noch in der Ukraine. Er lebt in Chmelnyzkyj, einer Stadt im Westen der Ukraine, gut 200 Kilometer von Lwiw entfernt. Tetyana sagt, sie mache sich Sorgen um ihn, sei aber auch stolz: "Er macht Freiwilligen-Arbeit; er versucht die Flüchtlinge innerhalb der Ukraine in der Stadt zu empfangen und sie mit allen wichtigen Sachen zu versorgen: Essen, Medikamente, hygienische Sachen." Die Familie telefoniert fast täglich. Beim nächsten Gespräch können ihm Mutter und Schwester nun berichten, eine weitere Hürde ihrer Flucht gemeistert zu haben: die deutsche Bürokratie.

Blog #1 - Die Flucht aus der Ukraine

30 Jahre lang lebte Tetyana Novakova in Tscherkassy, südöstlich von Kiew. Nach ihrem Jurastudium arbeitete sie zunächst für ein Logistikunternehmen. Ihre Tochter Anastasija ist heute 22 Jahre alt und auf den Rollstuhl angewiesen - nach einer Viruserkrankung im Kindesalter traten bei ihr Bewegungsstörungen auf. Tetyana kümmert sich seit Jahren in Vollzeit um ihre pflegebedürftige Tochter, sie ist alleinerziehend.

Seit der Flucht hält die 49-Jährige telefonisch den Kontakt zu ihrer Familie in der Ukraine: Ihre Eltern leben noch in Tscherkassy, ihr erwachsener Sohn im Westen der Ukraine. Tetyana erinnert sich noch genau daran, wie am 25. Februar das Telefon klingelte: "Mein ältester Sohn rief an. Er hat gesagt: Mama, der Krieg hat angefangen." Noch am selben Tag erlebten Tetyana und ihre Tochter den ersten Luftalarm in Tscherkassy, 160 Kilometer südöstlich von Kiew.

AUDIO: Tetyana und Anastasija Novakova: Flucht mit dem Rollstuhl (4 Min) Tetyana und Anastasija Novakova: Flucht mit dem Rollstuhl (4 Min)

In den Schutzbunker führte nur eine schmale Treppe, erzählt Tetyana. Keine Chance mit dem Rollstuhl. Also verbrachten sie die Nacht und den nächsten Tag auf einer Matratze im Flur ihrer Wohnung. Immer wieder gab es Luftalarm und Bombenexplosionen. Schließlich fassten sie den Entschluss, ihre Heimat zu verlassen: Mutter und Tochter flohen in einem völlig überfüllten Zug aus der Stadt. Das schafften sie nur, weil eine Zugbegleiterin sie mit dem Rollstuhl in ihr Abteil holte. "Ich habe gehört wie die Menschen geweint und geschrien haben, dass sie in den Zug wollen, aber sie haben das nicht geschafft", erinnert sich Tetyana.

16 Stunden dauerte die Fahrt nach Lwiw im Westen des Landes. Von dort aus ging es in einem Auto über die polnische Grenze nach Deutschland. Dort kamen Tetyana und Anastasija bei einer Bekannten aus Hamburg unter. Später fanden sie bei einer Hamburger Wohnstiftung sogar eine barrierefreie Wohnung - und kommen langsam zur Ruhe.

Tetyana Novakova und ihre Tochter Anastasija wurden auch vom NDR Fernsehen begleitet. Die "Nordreportage" widmet sich den vielen Helferinnen und Helfern im Norden. Die Solidarität für die Opfer des Angriffes von Russland auf die Ukraine ist auch in Hamburg groß: Bus-Konvois und Spendenaktionen werden kurzfristig auf die Beine gestellt, ganze Hilfsstäbe aus dem Nichts geschaffen, um unkompliziert und schnell helfen zu können. Die Erlebnisse mit den traumatisierten Geflüchteten verändern die Helfenden, die das Filmteam über die ersten Wochen des Krieges begleitet:

VIDEO: Willkommen in Hamburg (29 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 05.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge