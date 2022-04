Tetyana und Anastasija Novakova: Flucht mit dem Rollstuhl Stand: 07.04.2022 17:38 Uhr Tetyana Novakova und ihre Tochter Anastasija sind direkt nach Beginn des Ukraine-Krieges nach Hamburg geflohen. Was sie hier erleben, wie sie sich fühlen und welche Herausforderungen auf sie zukommen, lesen Sie regelmäßig hier.

30 Jahre lang lebte Tetyana Novakova in Tscherkassy, südöstlich von Kiew. Nach ihrem Jurastudium arbeitete sie zunächst für ein Logistikunternehmen. Ihre Tochter Anastasija ist heute 22 Jahre alt und auf den Rollstuhl angewiesen - nach einer Viruserkrankung im Kindesalter traten bei ihr Bewegungsstörungen auf. Tetyana kümmert sich seit Jahren in Vollzeit um ihre pflegebedürftige Tochter, sie ist alleinerziehend.

Seit der Flucht hält die 49-Jährige telefonisch den Kontakt zu ihrer Familie in der Ukraine: Ihre Eltern leben noch in Tscherkassy, ihr erwachsener Sohn im Westen der Ukraine.

"Mama, der Krieg hat angefangen"

Tetyana erinnert sich noch genau daran, wie am 25. Februar das Telefon klingelte: "Mein ältester Sohn rief an. Er hat gesagt: Mama, der Krieg hat angefangen." Noch am selben Tag erleben Tetyana und ihre Tochter den ersten Luftalarm in Tscherkassy, 160 Kilometer südöstlich von Kiew.

AUDIO: Tetyana und Anastasija Novakova: Flucht mit dem Rollstuhl (4 Min) Tetyana und Anastasija Novakova: Flucht mit dem Rollstuhl (4 Min)

In den Schutzbunker führt nur eine schmale Treppe, erzählt Tetyana. Keine Chance mit dem Rollstuhl. Also verbringen sie die Nacht und den nächsten Tag auf einer Matratze im Flur ihrer Wohnung. Immer wieder Luftalarm und Bombenexplosionen. Schließlich fassen sie den Entschluss, ihre Heimat zu verlassen: Mutter und Tochter fliehen in einem völlig überfüllten Zug aus der Stadt. Das schaffen sie nur, weil eine Zugbegleiterin sie mit dem Rollstuhl in ihr Abteil holt. "Ich habe gehört wie die Menschen geweint und geschrien haben, dass sie in den Zug wollen, aber sie haben das nicht geschafft", erinnert sich Tetyana.

16 Stunden dauert die Fahrt nach Lwiw im Westen des Landes. Von dort aus geht es in einem Auto über die polnische Grenze nach Deutschland. Dort kommen Tetyana und Anastasija bei einer Bekannten aus Hamburg unter. Später finden sie bei einer Hamburger Wohnstiftung sogar eine barrierefreie Wohnung - und kommen langsam zur Ruhe.

Große Hilfsbereitschaft im Norden

Tetyana Novakova und ihre Tochter Anastasija wurden zeitweise auch vom NDR Fernsehen begleitet. Die "Nordreportage" widmet sich den vielen Helferinnen und Helfern im Norden. Die Solidarität für die Opfer des Angriffes von Russland auf die Ukraine ist auch in Hamburg groß: Bus-Konvois und Spendenaktionen werden kurzfristig auf die Beine gestellt, ganze Hilfsstäbe aus dem Nichts geschaffen, um unkompliziert und schnell helfen zu können. Die Erlebnisse mit den traumatisierten Geflüchteten verändern die Helfenden, die das Filmteam über die ersten Wochen des Krieges begleitet:

VIDEO: Willkommen in Hamburg (29 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 08.04.2022 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge