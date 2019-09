Stand: 18.09.2019 06:24 Uhr

Zugausfälle und Verspätungen nach Sturmschäden

Wer heute mit der Bahn unterwegs ist, muss sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Nach dem Sturm, der am Dienstagabend über den Norden gezogen ist, sind auf vielen Strecken noch Gleise blockiert oder verschmutzt und Oberleitungen beschädigt. "Die Fernverkehrszüge zwischen Hannover und Bremen werden weitgehend ausfallen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover könne es wegen Reparaturarbeiten zu Einschränkungen kommen. Zudem seien viele Züge und Bahnmitarbeiter durch die wetterbedingten Probleme am Vorabend nicht dort angekommen, wo sie ihren Dienst am Morgen hätten antreten sollen. Das könne sich zum Betriebsstart auch auf Regionalverbindungen auswirken." Wir empfehlen, dass sich Fahrgäste vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren."

In der Nacht hat sich der Sturm deutlich abgeschwächt. Derzeit warnt der Deutsche Wetterdienst noch vor Sturmböen an einigen Küstenabschnitten in Nordfriesland.

Fahrgäste verbringen die Nacht im Zug

Videos 01:39 NDR//Aktuell Tief "Ignaz" zieht mit Starkwind über den Norden NDR//Aktuell Tief "Ignaz" sorgt mit Starkwind für vorherbstliche Gefühle im Norden. Vor allem an den Küsten wird es ungemütlich. NDR Reporterin Christina Gerlach berichtet vom Strand in Norddeich. Video (01:39 min)

Das Sturmtief, das in Richtung Baltikum weiterzieht, hatte am Dienstagabend viele Zwischenfälle im Bahnverkehr verursacht. Passagiere mussten auf andere Züge ausweichen, Bäume, Unrat und Teile abgedeckter Dächer lagen in den Gleisen und Oberleitungen wurden beschädigt. In Hannover strandeten 200 Menschen, die in zwei Zügen übernachteten. Aus einem anderen ICE, der von Chur in der Schweiz nach Hamburg unterwegs war, wurden 150 Fahrgäste bei Nienburg in Bussen nach Hannover gefahren. 300 weitere Menschen aus dem gleichen Zug warteten mehr als zwei Stunden auf die Weiterfahrt. Um 1.35 Uhr am Mittwochmorgen setzte der Zug sich dann wieder in Bewegung.

Sperrungen zwischen Hannover und Bremen

Die Strecke Hannover-Bremen war am Dienstagabend zeitweise gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Bremen wurde über eine Güterzugstrecke umgeleitet. Auch auf der Strecke Hamburg-Hannover hatte es über mehrere Stunden große Probleme wegen eines Oberleitungsschadens gegeben. Die Strecken der Bahngesellschaft Metronom waren vorübergehend gesperrt. Etwa eine Stunde vor Mitternacht teilte das Unternehmen dann mit, dass alle Strecken wieder befahrbar seien.

Urlauber und Segler von Sturm überrascht

Auf der ostfriesischen Insel Norderney waren Urlauber am Dienstag von dem höher ausgefallenen Hochwasser überrascht. Die vier Urlauber, die mit einem Kleinkind unterwegs waren, kletterten im Osten der Insel auf eine Düne, von der sie ein Rettungshubschrauber abholte. Bereits am Nachmittag war ein Segelboot auf der Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte gekentert. Bei Böen bis Stärke Acht bohrte sich der Mast in den Boden des Sees. Die fünf Segler wurden von einem anderen Boot aufgenommen.

Zudem war laut Polizei ein junger Mopedfahrer bei Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einer Böe erfasst, von der Straße gedrängt und dabei schwer verletzt worden. Die Rostocker Feuerwehr rückte zu knapp 20 Einsätzen aus. Abgebrochene Äste mussten von den Straßen und Gehwegen entfernt werden. Einige Autos wurden von herumfliegenden Gegenständen beschädigt. Das Dach eines Mehrfamilienhauses wurde durch die Wucht des Sturms teilweise abgedeckt. Die Feuerwehr musste den Rest des Daches sichern. Zwei Häuser wurden von einem Blitz getroffen. Dadurch schmorten mehrere Kabel und Telefonleitungen durch.

